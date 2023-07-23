سافيتش ونيفيز يسجلان.. الهلال يهزم الكويت الكويتي استعدادًا لكأس الملك سلمان (فيديو)

تغلب الهلال على ضيفه الكويت الكويتي بنتيجة 4-2 مساء الأحد في مباراة ودية أقيمت على ستاد الملك فهد الدولي، استعدادًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) لعام 2023.

وسبق المباراة احتفالية كبرى للهلال مع جماهيره، حيث قدم النادي لاعبيه الجدد، كاليدو كوليبالي، وسيرجي سافيتش، وروبن نيفيز، إضافة إلى المدرب البرتغالي العائد إلى منصبه جورجي جيسوس.

وشهدت المباراة تسجيل الثنائي سافيتش ونيفيز هدفين من رباعية "الزعيم".

وتأتي المباراة في ختام المباريات الودية للهلال قبل خوض غمار بطولات الموسم الجديد، والتي يبدأها بكأس الملك سلمان للأندية بعد أيام قليلة.

وسجل الهلال أهدافه الأربعة عن طريق سيرجي سافيتش، وسالم الدوسري (من ركلة جزاء)، وميشيل ديلجادو، وروبين نيفيز (ركلة جزاء) في الدقائق 2، 9، 45، 52 على الترتيب.

في المقابل، جاءت ثنائية الكويت الكويت بتوقيع طه ياسين الخنيسي، وياسين العمري في الدقيقتين 5 و47 على التوالي.

وبين شوطي المباراة، حرص رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل، والرئيس الفخري لنادي الكويت الكويتي مرزوق الغانم، ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت الكويتي خالد الغانم على تبادل الهدايا والدروع التذكارية.

📄 تبادل سعادة رئيس مجلس إدارة شركة نادي #الهلال الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل" وسعادة الرئيس الفخري لنادي الكويت الكويتي الأستاذ "مرزوق الغانم"، وسعادة رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الكويتي الأستاذ "خالد الغانم" الهدايا والدروع التذكارية بين شوطي ودية #الهلال_الكويت_الكويتي pic.twitter.com/lOPqKmz7kb — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 23, 2023

5 مباريات ودية تجهّز الهلال

مباراة الكويت الكويتي هي خامس مباراة يخوضها الهلال خلال فترته الإعدادية للموسم الجديد، تحت قيادة مدربه جورجي جيسوس.

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ولعب الهلال 4 وديات في معسكره الذي خاضه في النمسا، بدأها بالفوز بنصف دستة أهداف على حساب فيلدين النمساوي، ثم انتصر على جوريكا البلغاري بهدفين نظيفين، وبعدها تغلب على ولفسبرجر النمساوي 2-1، لكنه خسر أمام دينامو كييف الأوكراني بهدف نظيف في مباراته الرابعة.

الهلال يستعد لبطولة كأس الملك سلمان

ويخوض الهلال بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التي تقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس المقبل.

ويلعب الهلال في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه الوداد البيضاوي المغربي، والسد القطري، وأهلي طرابلس الليبي.

ويفتتح الهلال مبارياته بمواجهة الأهلي طرابلس الليبي يوم الخميس المقبل على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.