صفقة تاريخية.. خطوة واحدة تفصل لاعب برشلونة السابق عن الهلال

أصبح البرازيلي مالكوم فيليبي، لاعب زينيت الروسي، قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الهلال في صفقة تاريخية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن ألكسندر ميدفيديف، رئيس نادي زينيت، موافقته على انتقال مالكوم إلى الهلال هذا الصيف.

وصرح ألكسندر ميدفيديف في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، "استكملنا المفاوضات مع الهلال بخصوص انتقال مالكوم مقابل 60 مليون يورو (أي ما يقارب 67 مليون دولار)".

وأضاف رئيس زينيت "يجب دفع نصف هذا المبلغ لتفعيل التعاقد، وسيتم استكمال المبلغ قبل نهاية الموسم المقبل 2023 – 2024".

وأشار ميدفيديف إلى أنه لا يوجد أي حوافز إضافية في العقد المتوقع إبرامه.

مالكوم أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي

وفي حال تمت صفقة انتقال مالكوم إلى الهلال مقابل 60 مليون يورو، فإنه ستكون أغلى صفقة في تاريخ الهلال والدوري السعودي.

وسيبلغ وقتها إنفاق الهلال في الميركاتو الصيفي الجاري 178 مليون يورو.

وحتى الآن، يعتبر الهلال هو أكثر الأندية السعودية إنفاقًا في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، إذ أنفق 118 مليون يورو لضم 3 لاعبين.

اقرأ أيضا: سافيتش ونيفيز يسجلان.. الهلال يهزم الكويت الكويتي استعدادًا لكأس الملك سلمان (فيديو)

وضم الهلال روبن نيفيز مقابل 55 مليون يورو قادمًا من وولفرهامبتون، وسيرجي سافيتش مقابل 40 مليون يورو قادمًا من لاتسيو، وكاليدو كوليبالي مقابل 23 مليون يورو قادمًا من تشيلسي.

أرقام مالكوم مع برشلونة وزينيت

وتجدر الإشارة إلى أن مالكوم، صاحب الـ26 عامًا، انتقل إلى زينيت عام 2019 قادمًا من برشلونة.

واكتفى الجناح البرازيلي بموسم واحد فقط بقميص برشلونة، لعب خلاله 24 مباراة، ساهم في 6 أهداف، بتسجيل 4، وصناعة 2.

أما مع زينيت، فخلال المواسم الأربعة، خاض 109 مباريات، سجل خلالها 42 هدفًا، وقدم 24 تمريرة حاسمة.