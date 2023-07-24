الاتحاد صاحب آخر لقب سعودي وآسيوي في البطولة العربية.. هل يحقق لقبه الثاني؟

يدخل الاتحاد غمار منافسات البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان للأندية الأبطال)، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بهدف استعادة اللقب الغائب عن خزائنه.

وتقام البطولة العربية لعام 2023 في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس المقبل.

ويعتبر الاتحاد واحد من 4 أندية تمثل الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) في البطولة العربية، إلى جانب الهلال والنصر والشباب.

ويلعب الاتحاد ضمن المجموعة الأولى في البطولة العربية، والتي تضم إلى جانبه الشرطة العراقي، والترجي والصفاقسي التونسيين.

الاتحاد آخر بطل سعودي وآسيوي

ويعتبر الاتحاد هو آخر فريق سعودي وآسيوي تمكن من الصعود إلى منصة تتويج البطولة العربية، وكان ذلك عام 2005.

فمنذ تلك النسخة، تهيمن الأندية الأفريقية على اللقب، إذ فاز به كل من الرجاء المغربي (لقبان)، ووفاق سطيف الجزائري (لقبان)، والترجي التونسي (لقبان)، واتحاد الجزائر، والنجم الساحلي التونسي.

وهذا هو اللقب الوحيد الذي حققه الاتحاد في البطولة حتى الآن، وبالتالي يسعى فريق "النمور" للتتويج بلقبه الثاني.

مشوار الاتحاد في البطولة العربية عام 2005

وخاض الاتحاد مشوارًا طويلًا في البطولة العربية لعام 2005، حتى تمكن من التتويج بلقبه الوحيد.

وتغلب الاتحاد على شعب إب اليمني في الدور التمهيدي الأول، إذ فاز ذهابًا بنتيجة كبيرة 10-0، ثم كرر تفوقه إيابًا بثنائية نظيفة.

وتأهل الاتحاد إلى دور المجموعات، حيث نافس في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه الأهلي القطري، ووفاق سطيف الجزائري، وغزل المحلة المصري.

وتمكن الاتحاد من انتزاع صدارة المجموعة بعدما حصد 13 نقطة، بالفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراة، وخسارة أخرى.

وتفوق الاتحاد على الأهلي القطري الذي حل ثانيًا برصيد 9 نقاط.

وفي الدور ربع النهائي تقابل الاتحاد مع مولودية الجزائر الجزائري، الذي احتل وصافة المجموعة الأولى.

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وقتها خسر الاتحاد مباراة الذهاب بالجزائر بنتيجة 0-1، لكنه رد بالفوز بالنتيجة ذاتها في السعودية بمباراة الإياب، قبل أن يتأهل عن طريق ركلات الترجيح من علامة الجزاء.

وضرب فريق "النمور" موعدًا مع مواطنه الهلال في الدور نصف النهائي، حيث تأهل إلى الدور النهائي بعد أن فاز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0، و2-1 على الترتيب.

وحسم الاتحاد اللقب بعد أن هزم الصفاقسي التونسي في المباراة النهائية، إذ فاز ذهابًا 2-0 في تونس، وإيابًا 2-1 في السعودية.

الأندية السعودية الأكثر حصدًا للقب البطولة العربية

وتعد الأندية السعودية الأكثر حصدًا للقب البطولة العربية عبر التاريخ، برصيد 8 ألقاب.

وإلى جانب الاتحاد، حصد اللقب كل من الهلال (لقبان) عامي 1994، و1995، والشباب (لقبان) عامي 1992، و1999، والاتفاق (لقبان) عامي 1984، و1988، والأهلي عام 2002.