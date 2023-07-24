الهلال يغلق باب الدوري الفرنسي أمام سعود عبدالحميد

رفض الهلال التفريط في خدمات سعود عبدالحميد، ظهير الفريق، بعدما تلقى عرضًا للرحيل إلى كليرمون، الذي يلعب في الدوري الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعتبر سعود عبدالحميد، صاحب الـ24 عامًا، أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الهلال، الذي يستعد لموسم شاق في 2023-2024.

تفاصيل رفض الهلال عرضين من كليرمون

وحسب صحيفة "الرياضية"، فإن الهلال رفض عرضًا من كليرمون لاستعارة سعود عبدالحميد، مع أحقية الشراء النهائي بعد انتهاء الإعارة.

وأضافت الصحيفة أن العرض وصل إلى الهلال يوم 23 يونيو الماضي، لكن إدارة النادي، برئاسة فهد بن نافل رفضت الفكرة رسميًا يوم 8 يوليو الجاري.

لم ييأس كليرمون، وأعاد محاولته لضم عبدالحميد في الأسبوع الماضي، لكن إدارة "الزعيم" جددت رفضها.

لماذا رفض الهلال احتراف سعود عبدالحميد؟

وعللت إدارة الهلال قرارها بإغلاق الباب أمام رحيل عبدالحميد بحاجة الفريق لخدمات اللاعب في الموسم المقبل.

كما أن جورجي جيسوس، مدرب الهلال، أبدى تمسكه بالظهير الدولي، ورفض أن يرحل.

اقرأ أيضا: كيليان مبابي يطوي صفحة الدوري السعودي

تصريحات رئيس كليرمون

من جانبه، علق أحمد شيفير، رئيس ومالك كليرمون على هذا الملف بقوله، "نحن مهتمون بالحصول على خدمات سعود عبدالحميد الصيف الجاري، الهلال اتَّخذ قرارًا بالاحتفاظ باللاعب، ونحن نقدِّر ذلك، وبذلنا جهودًا كبيرةً لضمه، لكن ناديه رفض الأمر".

الهلال ينهي استعداداته للموسم الجديد

في سياق متصل، أنهى الهلال استعداداته للموسم الجديد، بتغلبه على ضيفه الكويت الكويتي بنتيجة 4-2 مساء الأحد في مباراة ودية أقيمت على ستاد الملك فهد الدولي.

وشارك سعود عبدالحميد في المباراة ضمن التشكيل الأساسي للزعيم.

وسجل الهلال أهدافه الأربعة عن طريق سيرجي سافيتش، وسالم الدوسري (من ركلة جزاء)، وميشيل ديلجادو، وروبين نيفيز (ركلة جزاء) في الدقائق 2، 9، 45، 52 على الترتيب.

في المقابل، جاءت ثنائية الكويت الكويت بتوقيع طه ياسين الخنيسي، وياسين العمري في الدقيقتين 5 و47 على التوالي.