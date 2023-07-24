كيليان مبابي يطوي صفحة الدوري السعودي

حدد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومازالت أزمة مبابي وباريس سان جيرمان مشتعلة في سوق الانتقالات الصيفية، خصوصًا بعد أن اتخذ النادي قرارًا مفاجئًا باستبعاد اللاعب من الجولة التحضيرية للفريق في اليابان.

ويلعب سان جيرمان مباريات ودية في مدينتي طوكيو وأوساكا استعدادًا لموسمه الجديد، أولها مواجهة ضد النصر غدًا الثلاثاء المقبل.

مبابي يدير ظهره لـ الهلال

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذائعة الصيت أن مبابي غير متحمس لفكرة اللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل.

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وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن مبابي لا يفكر أيضًا في الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وشددت "ليكيب" على أن تفكير مبابي ينصب على الاستمرار مع سان جيرمان حتى نهاية الموسم المقبل، ثم الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، علمًا بأن الريال هو الفريق الذي ارتبط باسمه على مدار الأعوام الماضية.

الهلال يغري مبابي

وكان الهلال انضم لسباق التعاقد مع مبابي، بعد التقارير الصحفية التي أكدت أن سان جيرمان عرض لاعبه للبيع، في ظل رفضه تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2023-2024.

وحسب التقارير الصحفية، فإن العرض الذي قدمه الهلال لسان جيرمان بلغت قيمته 200 مليون يورو، إضافة إلى راتب مبابي قدره 400 مليون يورو لمدة موسم واحد فقط.

أزمة مبابي وسان جيرمان

وقدم سان جيرمان عرضًا خياليًا لمبابي من أجل تجديد عقده، لكن النجم الفرنسي رفض علنًا في تصريحات إعلامية هذا العرض، وكشف أنه أرسل خطابًا رسميًا إلى النادي يفيد بذلك.

وحسب التقارير الصحفية، فإن مبابي يخطط للانتقال إلى ريال مدريد مجانًا في الصيف المقبل.

من جانبه، وضع سان جيرمان مبابي بين خيارين، إما تجديد العقد أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل الاستفادة من عائد بيعه، بدلًا من فقدان اللاعب مجانًا الصيف المقبل.

أما مبابي فيظل متمسكًا بموقفه، وهو البقاء مع سان جيرمان لنهاية عقده، حتى لو استبعده النادي من المباريات، حسب تصريحات اللاعب نفسه.