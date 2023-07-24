الأعلى في تاريخه.. “بيتك” يحقق أرباحاً نصف سنوية بقيمة 333 مليون دينار

أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن تسجيل أعلى أرباح نصف سنوية في تاريخها عن النصف الأول من العام الجاري 2023م، إذ بلغت أرباحها عن الستة أشهر الماضية نحو 333 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 141%.

ارتفعت الأرباح الصافية لبيت التمويل الكويتي "بيتك" بنسبة 149.8%على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023 لتسجل 171.3 مليون دينار مقابل نحو 68.6 مليون دينار في الربع المماثل من العام السابق. فما ارتفعت الأرباح الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 133 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 162.1 مليون دينار (529.05 مليون دولار).

"بيتك" يحقق 333.4 مليون دينار أرباحاً عن النصف الأول بنسبة نمو 141.4%، وهي أعلى أرباح فصلية في تاريخ البنك — بيت التمويل الكويتي (@KFHGroup) July 24, 2023

وفي بيان للمجموعة اليوم الاثنين، أوضح أن صافي الأرباح عن النصف الأول من العام الجاري 2023م بلغ 333.4 مليون دينار بنسبة 141.4%، مقارنة بـ 138.1 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

هذا وقرر مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول بواقع 10 فلوس للسهم.

ارتفاع ربحية سهم "بيتك" بنسبة 73.3% ومجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح مرحلية بنسبة 10% نقداً للسادة المساهمين — بيت التمويل الكويتي (@KFHGroup) July 24, 2023

هذا وارتفعت ربحية سهم مجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" بنسبة 73.3%، ما دفع مجلس الإدارة إلى التوصية بتوزيع أرباح مرحلية بنسبة 10% نقداً للسادة المساهمين.