بعد الريمونتادا ضد ميلان.. مدرب ريال مدريد يكيل المديح لصفقته الجديدة

أكال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، المديح للإنجليزي جود بيلينجهام، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق، واصفًا إياه بأنه "لاعب خط وسط متكامل".

جاء ذلك بعد مشاركة بيلينجهام في مباراة ريال مدريد ضد ميلان، التي أقيمت صباح اليوم الإثنين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للإنجليزي بيلينجهام ضمن صفوف ريال مدريد، الذي انضم إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 88.8 مليون جنيه إسترليني (114 مليون دولار)، ولعب لمدة 64 دقيقة قبل أن يخرج ويحل مكانه نيكو باز.

أنشيلوتي يشيد بـ بيلينجهام

وقال أنشيلوتي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد، عقب المباراة، "أعجبني حقا أداء بيلينجهام، إنه لعب بشكل جيد، وعلى الفريق أن يعتاد على جودته، التي تبدو مذهلة. قدرته على الوصول لمنطقة الجزاء مهمة للغاية بالنسبة للفريق."

وأضاف أنشيلوتي "إنه لاعب رائع، ومهم للغاية بالنسبة لنا لأنه لاعب خط وسط متكامل، ويضفي مزيدا من السرعة والحماس على الأداء."

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وأوضح المدرب الإيطالي "هو يتحرك بشكل رائع بدون كرة، ويختلف عن لاعبي خط الوسط الآخرين لدينا. هو يستغل المساحات ويضيف بُعدا آخر للفريق، وهو أمر رائع".

ريال مدريد يبدأ استعداداته للموسم

وكان ريال مدريد قلب تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3 - 2 على ميلان، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب "روز بول" في باسادينا بالولايات المتحدة الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، والذي تنطلق فعالياته في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأنهى ميلان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما فيكايو توموري ولوكا رميرو في الدقيقتين 25 و42.

ورد الريال في الشوط الثاني بثلاثية، سجلها فيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 57 و59 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 84 ليفوز الريال بأولى مبارياته في جولة الأبطال هذا الصيف.