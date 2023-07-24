“الطائر الأزرق” يحلق بعيداً.. تويتر تغير شعارها رسمياً إلى “X”

نشر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم الاثنين، عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة لمبنى وعليه علامة (X).

وغرد ماسك، بالصورة وعلق عليها قائلاً: "مقرنا الليلة".

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

هذا وغيرت منصة "تويتر" اسم الحساب الرسمي لها وصورتها على المنصة من الطائر الأزرق إلى الحرف "X" مع الإبقاء على كلمة تويتر نفسها، بخط صغير، مع الإشارة للبريد الإلكتروني @.

وكان ماسك، أعرب عن اعتزامه تغيير شعار الشركة التي عرفت بها منذ تأسيسها، واستبداله بحرف "X"، وكتب إيلون ماسك عبر حسابه على "تويتر": "سنودع قريباً العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور"، مضيفًا: "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا".

هذا واشتهرت منصة "تويتر" منذ انطلاقها بشعار "الطائر الأزرق"، وشهدت المنصة على مر الأعوام تغييرات طفيفة، لم تهدد وجود الطائر الشهير.