نيزك يضيء سماء 6 ولايات أميركية ويثير الرعب

أضاءت كرة لهب عملاقة سماء عدة ولايات أميركية في الجنوب وهم تكساس وألاباما وجورجيا وميسيسبي ولويزيانا وفلوريدا.

ورغم أن الأمر كان مجرد نيزك إلا أن البعض خشي أن يكون مقدمة لنهاية العالم.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا الجسم الساطع وهو يسقط على الأرض مثل كرة النار، فجر الجمعة الماضية.

النيزك كان مدهشًا وكبيرًا

وذكر شاهد عيان في مدينة غولفبورت بولاية ميسيسبي أن النيزك كان مدهشًا وكبيرًا للغاية.

وأضاف شهود آخرون بأن النيزك الذي شاهدوه كان أكبر وأكثر سطوعًا من أي شيء شاهدوه في السابق.

أما في نيو أورلينز بولاية لويزيانا، فقال شاهد عيان إن ضخامة ما شاهده جعلته يستعد لحدث كارثي، مضيفا أنه كان يقود سيارته عندما رأى النيزك.

وتراءى له أنه أمام "سحابة فطر" أو "أرمغدون" (المصطلح الذي يشير إلى الدمار الهائل ونهاية العالم).

ما هو النيزك؟

النيزك هو جسم صلب، أو جسيم انفصل عن كويكب أو مذنب يدور حول الشمس.

ويتكون النيزك من حطام الصخور وقد يكون في حجم حبيبات الرمل الصغيرة أو في حجم صخرة كبيرة.

إن المسار المرئي للنيزك الذي يدخل الغلاف الجوي الخاص بكوكب الأرض يعرف باسم الشهاب، كما أن الاسم الشائع له هو "الشهاب الساقط".