باريس سان جرمان يفتح الباب أمام الهلال لضم مبابي

أفادت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان سمح لنادي الهلال بالتحدث مع مهاجمه الدولي كيليان مبابي، بعد عرض اللاعب للبيع هذا الصيف.

وتلقى نادي العاصمة الفرنسية خطابًا من الهلال يتضمن عرضًا صريحًا، وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي.

وأكد نادي باريس سان جرمان العرض المقدم للاعبه، وسمح للهلال بإجراء مفاوضات مباشرة مع مبابي.

عرض لا يُرفض

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، فإن "باريس سان جرمان سمح للهلال بالتحدث مع مبابي بعدما قدم النادي عرضا بـ300 مليون يورو".

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وكانت شبكة "سي بي إس" الأمريكية قد أشارت إلى أن الهلال عرض على مبابي 700 مليون يورو كراتب في الموسم الواحد.

تطورات أزمة مبابي وباريس

وكان مبابي البالغ من العمر 24 عامًا دخل في خلاف حاد مع إدارة نادي باريس سان جيرمان بعدما رفض تمديد عقده لعام إضافي لينتهي في 2026 بدلًا من 2025.

ويخطط مبابي بأن يكون حرًا في نهاية الموسم المقبل، حيث أشارت عدة تقارير إلى أن ينضم إلى ريال مدريد.

استبعد باريس سان جرمان مبابي من جولة ما قبل الموسم في اليابان، السبت، وقرر بيعه ما لم يقتنع بتوقيع عقد جديد مع النادي.