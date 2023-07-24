منتخب مصر يرد على أنباء رحيل فيتوريا للدوري السعودي

كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، عن حقيقة رحيل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، إلى الدوري السعودي.

وأشارت تقارير صحفية، الاثنين، إلى أن البرتغالي روي فيتوريا وافق على تدريب أهلي جدة، شريطة التكفل بتصفية مستحقاته المالية مع منتخب مصر.

فيتوريا لن يرحل

وقال مدير منتخب مصر في تصريحات صحفية: "فيتوريا مستمر في عمله في قيادة الفراعنة ولا صحة مطلقًا لما يتردد عن توصله لاتفاق مع أحد الأندية السعودية".

وأضاف غرابة: "التقارير التي صدرت من إحدى الصحف هناك غير صحيحة على الإطلاق".

وتابع: "روي فيتوريا نفى وجود أي مفاوضات مع أي ناد سعودي خلال الاتصال الذي جمعني به اليوم، ولم يتلق أي اتصالات من أي مسئول هناك".

يقضي أجازته مع أسرته

وأكمل مدير منتخب مصر: "روي فيتوريا يقضي إجازته مع عائلته ولم يتواصل معه أحد من أي ناد سعودي".

وختم غرابة: "المدرب ملتزم بعقده مع منتخب مصر ويستعد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم وبطولة أمم أفريقيا المقرر لها يناير المقبل، وسعيد بتواجده في مصر".

ويقود فيتوريا المنتخب المصري منذ 11 يوليو 2022، ويمتد عقده مع منتخب مصر حتى نهاية يوليو 2026.