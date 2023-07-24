جماهير مانشستر يونايتد ترفض التعاقد مع هاري كين

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن انقلاب جماهير مانشستر يونايتد على خطة إدارة النادي المتعلقة بالتعاقد مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن اليونايتد عرض على كين الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني سنويًا لإغرائه بالانتقال إلى أولد ترافورد.

وأشارت إلى أن ذلك يعني حصول كين على راتب أسبوعي يبلغ 577 ألف جنيه إسترليني، ما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة أن "الجماهير مقتنعة بأن دفع هذا المبلغ للاعب مرة أخرى فكرة غير جيدة، وذلك في إشارة إلى راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر قبل رحيله إلى النصر السعودي".

الهلال يزاحم بايرن ميونيخ لضم هاري كين

في سياق أخر، أشارت شبكة "سكاي سبورتس"، السبت، إلى أن الهلال دخل في مفاوضات مع إدارة توتنهام، للاستفسار عن موقف هاري كين.

ويرغب توتنهام في الحصول على مبلغ مالي لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني للسماح لهدّافه التاريخي بمغادرة الفريق.

اقرأ أيضا: بعد الريمونتادا ضد ميلان.. مدرب ريال مدريد يكيل المديح لصفقته الجديدة

ويحظى هاري كين باهتمام كبير من جانب بايرن ميونيخ، إذ قدم النادي الألماني أكثر من عرض لإدارة النادي الإنجليزي لكن كل العروض قوبلت بالرفض.

باريس يفتح الباب أمام الهلال لضم مبابي

من ناحية أخرى، أفادت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان سمح لنادي الهلال بالتحدث مع مهاجمه الدولي كيليان مبابي، بعد عرض اللاعب للبيع هذا الصيف.

وتلقى نادي العاصمة الفرنسية خطابًا من الهلال يتضمن عرضًا صريحًا، وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن "باريس سان جرمان سمح للهلال بالتحدث مع مبابي بعدما قدم النادي عرضا بـ300 مليون يورو".