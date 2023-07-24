قررت الهيئة العامة للنقل، اليوم الإثنين، رفع نسبة جاهزية مركبات النقل لخدمة مشجعي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وذلك بمحافظة الطائف، ومدينة أبها، ومدينة الباحة.

وأكد في بيان رسمي، إتاحة أكثر من 235 سيارة أجرة، وتوفر 54 مكتبًا مرخصًا لتأجير السيارات، تمت تهيئتها والتأكد من توفير خدماتها وفقًا لأعلى معايير ومتطلبات الجودة، إضافة إلى أكثر من 28 ألف سائق في تطبيقات نقل الركاب، من التطبيقات المرخصة والمعتمدة، التي يمكن الوصول لها عن طريق الموقع الإلكتروني

اقرأ أيضا: الاتحاد صاحب آخر لقب سعودي وآسيوي في البطولة العربية.. هل يحقق لقبه الثاني؟