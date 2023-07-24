الأمم المتحدة تدعو روسيا للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، روسيا إلى العودة لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

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وقال غوتيريش، في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقدة بالعاصمة الإبطالية روما: "بانتهاء سريان مبادرة البحر الأسود، ستدفع الفئات الأكثر ضعفاً الثمن الأكبر، عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية، يدفع الجميع الثمن، هذا أمر مدمر للبلدان الضعيفة التي تكافح لإطعام شعوبها".

وكان غوتيريش، بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح عليه فيها تمديد الاتفاق مع السماح لأربع سفن بالإبحار إلى أوكرانيا وأربع سفن بالمغادرة منها يومياً مقابل ربط أحد أفرع البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت للمدفوعات المصرفية الدولية.

وكان أحد المطالب الرئيسية لموسكو هو إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت"، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي فصل البنك عن النظام في يونيو 2022.