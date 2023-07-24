خالد النمر يوجه رسالة لمن يتناول جرعات عالية من الكورتيزون

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، رسالة لمن يتناول جرعات عالية من الكورتيزون.
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تناول الكورتيزون
النمر كتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "رسالة لمن يأخذ جرعات عالية من الكورتيزون.. راقب بشكل دوري.. الضغط.. السكر.. درجة هشاشة العظام".
رسالة لمن يأخذ جرعات عاليه من الكورتيزون:
راقب بشكل دوري
١.الضغط
٢.السكر
٣.درجة هشاشة العظام
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) July 22, 2023
خطر الكبتاجون والشبو
وفي تدوينة أخرى، قال النمر إن "مادة الكبتاجون ومادة الشبو من أسباب جلطات القلب والوفيات المفاجئة في الشباب".
مادة الكبتاجون ومادة الشبو من أسباب جلطات القلب والوفيات المفاجئة في الشباب.
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) July 24, 2023