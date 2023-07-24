خالد النمر يوجه رسالة لمن يتناول جرعات عالية من الكورتيزون

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، رسالة لمن يتناول جرعات عالية من الكورتيزون.

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تناول الكورتيزون

النمر كتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "رسالة لمن يأخذ جرعات عالية من الكورتيزون.. راقب بشكل دوري.. الضغط.. السكر.. درجة هشاشة العظام".

رسالة لمن يأخذ جرعات عاليه من الكورتيزون:

راقب بشكل دوري

١.الضغط

٢.السكر

٣.درجة هشاشة العظام — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) July 22, 2023

خطر الكبتاجون والشبو

وفي تدوينة أخرى، قال النمر إن "مادة الكبتاجون ومادة الشبو من أسباب جلطات القلب والوفيات المفاجئة في الشباب".