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خالد النمر يوجه رسالة لمن يتناول جرعات عالية من الكورتيزون

24 يوليو 2023 · < 1 minutes
الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين
الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، رسالة لمن يتناول جرعات عالية من الكورتيزون.

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تناول الكورتيزون

النمر كتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "رسالة لمن يأخذ جرعات عالية من الكورتيزون.. راقب بشكل دوري.. الضغط.. السكر.. درجة هشاشة العظام".

خطر الكبتاجون والشبو

وفي تدوينة أخرى، قال النمر إن "مادة الكبتاجون ومادة الشبو من أسباب جلطات القلب والوفيات المفاجئة في الشباب".