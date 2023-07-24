رئيس وزراء اليونان: البلاد تخوض حربا ضد الحرائق

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن اليونان "في حرب" ضد حرائق الغابات المشتعلة في البلاد و"لا يزال أمامنا ثلاثة أيام صعبة" بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال أمام البرلمن إنه تم إجلاء 32 ألف شخص وقائيا في نهاية الأسبوع من جزيرتي رودوس وكورفو السياحيتين.

وعادت أولى الرحلات الجوية من جزيرة رودس اليونانية التي دمرتها النيران إلى المملكة المتحدة - حيث قال الركاب إن الطائرات كانت نصف فارغة.

يقدر أن ما يصل إلى 10000 بريطاني موجودون في رودس.

أخبر الناس أنهم أجبروا على النوم مع مئات آخرين في المدارس والمطارات والمراكز الرياضية في جميع أنحاء الجزيرة اليونانية الشهيرة ، بينما وصلت سائحة لتسمع أن الفندق الذي حجزته قد احترق.

كما فر السكان والسياح من حرائق الغابات في وجهتين يونانيتين مفضلتين، كورفو وإيفيا ، حتى مع اندلاع الحرائق التي اجتاحت جزيرة رودس لمدة سبعة أيام، ما أدى إلى إخلاء ، وصفه المسؤولون بأنه الأكبر في تاريخ اليونان.

ودفعت الحرائق الجديدة السلطات إلى إخلاء مئات الأشخاص الآخرين من الفنادق والمنازل في كورفو ليلة الأحد إلى مناطق أكثر أمانًا في الجزيرة وأمرت بإجلاء إيفيا يوم الاثنين.

في رودس - حيث قارنت وسائل الإعلام البريطانية عملية النقل بإجلاء القوات من ميناء دونكيرك الفرنسي في الحرب العالمية الثانية - كان السياح لا يزالون ينامون في المدارس وصالات الألعاب الرياضية وردهات الفنادق.