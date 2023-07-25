طقس الثلاثاء: استمرار ارتفاع الحرارة بالشرقية والوسطى

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته عن طقس اليوم الثلاثاء، في أنحاء ومناطق المملكة. وقال المركز إنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من المنطقة الوسطى.

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وأضاف المركز أنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي جازان وعسير. كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة؛ قد تتخللها سحبٌ مُمطرة على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

كما أشار تقرير المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم في الساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم في الساعة على الجزء الجنوبي.

وأضاف المركز أنه بالنسلة لارتفاع الموج، من المتوقع أن يكون من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، كما أن حالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

من ناحية أخرى، حذر المركز الوطني للأرصاد، من وجود الضباب على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراته تدنيا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

تحذير من الوطني للأرصاد بشأن الحرارة

وكان المركز الوطني للأرصاد، أطلق تحذيرا من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة؛ تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على الحناكية والمهد ووادي الفرع وخيبر.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحًا من اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء. وكان خبراء طقس في المملكة، حذروا من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس.

وقال الخبير الفلكي والباحث في الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق، إن أشد المواسم من حيث الحرارة في العام، هي مواسم المربعانية، ويكون ذلك في شهري يوليو وأغسطس.

وأضاف خالد الزعاق: "خلال هذه الأيام، تكون الأرض في شدة رمضها، أي في شدة ارتفاع الحرارة ويشتد فيها لهيب حر الشمس".