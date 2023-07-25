صيف 2022 أشد حراً من في المملكة من العام الحالي

سجلت مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة في صيف 2023م حتى الآن، إذ بلغت درجة الحرارة بها 51 درجة مئوية في يوم 18 من شهر يوليو الجاري، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

على الرغم من وصول درجة الحرارة في الأحساء إلى 51 درجة، إلا أنه لا يزال صيف العام الماضي 2022م أشد حراً من مثيله في عام 2023م حتى الآن، حيث اقتربت درجات الحرارة من 50 درجة مئوية هذا الصيف في عِدّة محافظات و مدن سعودية وهي: "الأحساء، الدمام، القيصومة، عرعر، سكاكا، شرورى، رفحاء، وادي الدواسر، الرياض، العلاء".

وبحسب موقع "طقس العرب" فإن شهري يوليو وأغسطس هما أحر شهور السنة في المملكة العربية السعودية، وبخاصة الفترة الممتدة من 20 يوليو إلى 10 أغسطس.

هذا وأعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته عن طقس اليوم الثلاثاء، في أنحاء ومناطق المملكة. وقال المركز إنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من المنطقة الوسطى.

