مجلس التعاون الخليجي يعرب عن مواساته للجزائر إثر حوادث حرائق الغابات

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء عن بالغ المواساة والحزن والأسى لما أحدثته حرائق الغابات في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من وفيات وإصابات وتدمير للبنى التحتية.

وقدّم الأمين العام خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا في هذا المصاب الجلل، متمنيًا معاليه للمصابين الشفاء العاجل.

معالي الأمين العام يعرب عن بالغ المواساة والأسى لما أحدثته حرائق الغابات في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من وفيات وإصابات وتدمير للبنى التحتية https://t.co/hYSiX0JLn9#مجلس_التعاون pic.twitter.com/fhHzgJE3Rm — مجلس التعاون (@GCCSG) July 25, 2023

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر عن ارتفاع أعداد ضحايا حرائق الغابات المندلعة في 16 ولاية في البلاد منذ الأحد الماضي، إلى 34 قتيلاً وعشرات المصابين، وإجلاء 1500 شخص.