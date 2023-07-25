أخبار دوليّة

مجلس التعاون الخليجي يعرب عن مواساته للجزائر إثر حوادث حرائق الغابات

25 يوليو 2023 · < 1 minutes

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء عن بالغ المواساة والحزن والأسى لما أحدثته حرائق الغابات في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من وفيات وإصابات وتدمير للبنى التحتية.

وقدّم الأمين العام خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا في هذا المصاب الجلل، متمنيًا معاليه للمصابين الشفاء العاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر عن ارتفاع أعداد ضحايا حرائق الغابات المندلعة في 16 ولاية في البلاد منذ الأحد الماضي، إلى 34 قتيلاً وعشرات المصابين، وإجلاء 1500 شخص.

 