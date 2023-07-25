النائب العام يأمر بالقبض على متحرش بطفل

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بقيام شخص بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء ؛ فقد صدر أمر معالي النائب العام بسرعة القبض على المذكور، إستنادا إلى المادتين ( ١٥، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة.

وشدد المصدر على الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي وأن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم موجب للمساءلة الجزائية المشددة.