فريق طبي سعودي ينجح في أول عملية زراعة صمام أورطي عبر تقنية “TAVI”

نجح فريق القسطرة القلبية، بمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك، في إجراء أول عملية زراعة صمام أورطي على مستوى منطقة تبوك، لمريضين في العقد السادس من العمر؛ عن طريق القسطرة باستخدام تقنية "TAVI"، دون تدخل جراحي وبتخدير موضعي.

وأوضح الفريق الطبي أن المريضين كانا يعانيان من تضيق في الصمام الأورطي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تقرر إجراء عملية قسطرة للمريضين، حيث تمّت زراعة صمام من نوع "Edwards" يتوسع عن طريق البالون.

ويعد نجاح هذه العملية؛ امتدادًا لسلسلة الإنجازات الطبية التي يحقهها مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، حيث أجرى مركز القسطرة القلبية خلال النصف الأول من هذا العام 2044 عملية قسطرة.

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