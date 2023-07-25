المملكة تُشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023 بالأردن

تشارك المملكة العربية السعودية في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023 بالأردن، خلال دورته السابعة والثلاثين، والمقرر إقامتها بمدينة جرش التاريخية، خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس 2023، بمشاركة واسعة من فنانين وفرق أدائية من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتُمثل المملكة في هذه المشاركة ثلاث هيئات ثقافية عبر فعاليات تعكس ما تمتلكه المملكة من ثقافة غنية، وفنون أدائية تناقلتها الأجيال.

هيئة المسرح

تُشارك هيئة المسرح والفنون الأدائية خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو بثلاث فرق أدائية تعكس تنوع الفنون الأدائية بالمملكة وهي: الدّحة، والرفيحي، والخبيتي، والينبعاوي، والسامري، والخطوة.

وستقدّم الفرقة الأدائية النسائية بمصاحبة الأوركسترا والكورال الوطني لوني السامري والخطوة، إضافة إلى مشاركة ثلاثة مؤدين لفن الحكواتي.

هيئة التراث

كما تشارك هيئة التراث، من خلال فعاليات تراثية ثقافية، تركز على عام الشعر العربي، عبر عرض مختصر للنقوش الصخرية الأثرية المتعلقة بالشعر العربي، باستخدام التقنيات الحديثة.

كذلك تقيم خلال الهيئة معرضًا مصورًا يسلط الضوء على مواقع التراث العالمي المسجلة في اليونسكو، إضافةً إلى مشاركة عرض للحرف والصناعات اليدوية.

هيئة الموسيقى

فيما تشارك هيئة الموسيقى، عبر إحياء حفل غنائي للفنان خالد عبدالرحمن، يوم الأحد 30 يوليو، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، على المسرح الجنوبي.

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