لمدة 60 يوماً.. بدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات العاملة بنقل وسحب السيارات

قالت الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، إن الفترة المتبقية للمهلة التصحيحية لبدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، ستنتهي بعد 60 يوماً.

وكانت الهيئة قد أعلنت تفاصيل هذه الهوية في نوفمبر الماضي، وأوضحت وقتها أنها تتضمن اللون الموحد والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة.

بهدف تطوير الخدمات وتعزيز متطلبات السلامة؛

تبقى 60 يومًا على إلزام كافة المركبات العاملة والتي لديها بطاقة تشغيل سارية في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات بتطبيق الهوية المعتمدة. ⁧#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/SV6D5NgAZv — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) July 25, 2023

فيما ذكرت الهيئة وقتها، أن هناك استثناء "مدة سنة" للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.

وذكرت الهيئة، في إفادة اليوم الثلاثاء، أنها تهدف من خلال الهوية الجديدة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل.

اقرأ أيضاً:

رفع نسبة جاهزية مركبات النقل لخدمة مشجعي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023

وأضافت أن الهوية الجديدة ستُمكن من زيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، وبما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.

ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات إلى زيارة موقعها الإلكتروني (tga.gov.sa)والاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط وغيرها من التفاصيل المتعلقة، فيما أوضحت أنه يمكن الاستفسار أو تقديم الملاحظات عبر التواصل المباشر من خلال الرقم الموحد: 19929.