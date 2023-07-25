المنتخب السعودي يكسب نظيره الكويتي في افتتاح خليجية السلة للناشئين

كسب المنتخب السعودي للناشئين نظيرَه الكويتي 64 - 57 ، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في افتتاح البطولة الخليجية للناشئين لكرة السلة المؤهلة لنهائيات البطولة الآسيوية تحت ١٦ سنة.

وشهدت الفترة الأولى أفضلية للمنتخب السعودي بتقدمه ٢١-٨، فيما تحسَّن أداء منتخب الكويت في الفترة الثانية ونجح في تقليص الفارق إلى (٥) نقاط.

🔚| نهاية المباراة

👕 | الكويت 🆚 السعودية ⁧#بطولة_الخليج_لكرة_السلة تحت ١٦ سنة ⛹️ pic.twitter.com/eeKbRUtpJa — الاتحاد السعودي لكرة السلة | Saudi Basketball (@sbfksa) July 25, 2023

وسجل المنتخب السعودي فقط (٨) نقاط وانتهت لصالحه ٢٩-٢٤، بينما واصل في الفترة الثالثة المنتخب السعودي تقدمه وانتهت لصالحه بفارق (٦) نقاط ٤٤-٣٨.

كما شهدت الفترة الرابعة أفضلية للأخضر وأنهى اللقاء لصالحه بفارق (٧) نقاط.

وفي المباراة الأولى التي جمعت منتخب قطر بنظيره البحريني استطاع القطري الفوز باللقاء بنتيجة 93 - 57، إذ فرض المنتخب القطري سيطرته دفاعًا وهجومًا على اللقاء.

وتقدم المنتخب القطري في الفترة الأولى ٢٥-١٣، وواصل تقدمه وأفضليته في الفترة الثانية ٥٦ -٣٠ ،وكذلك الفترة الثالثة وتقدم (٤٠) نقطة ٨٢-٤٢، واستمر في تفوقه وتوسيع الفارق لينهي اللقاء لصالحه بفارق ٣٦ نقطة.

وتقام غدًا مباراتنا ؛ تجمع الأولى المنتخب السعودي بنظيره البحريني الساعة الـ٥ مساءً،واللقاء الثاني يجمع المنتخب القطري بنظيره الكويتي الساعة الـ٧ مساءً.