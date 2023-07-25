مالكوم هلاليًا لمدة 3 مواسم

اجتاز البرازيلي مالكوم فيليبي أوليفيرا، جناح زينيت سان بطرسبرج، الفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "الإخبارية": "البرازيلي مالكوم يجتاز الفحص الطبي بنجاح ويوقع رسميًا عقد انتقاله لصفوف نادي الهلال في عقدٍ يمتد لغاية 2026".

وأشارت عدة تقارير إلى أن الهلال توصل لاتفاق نهائي بضم المهاجم البرازيلي مالكوم مقابل 60 مليون يورو.

وانضم مالكوم لصفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي في عام 2019، قادمًا من نادي برشلونة.

رئيس نادي زينيت يؤكد

وكان ألكسندر ميدفيديف، رئيس نادي زينيت، أعلن مؤخرًا، انتقال لاعبه البرازيلي إلى الهلال السعودي.

وقال ميدفيديف في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية: "لقد انتهت المفاوضات مع نادي الهلال السعودي بخصوص انتقال مالكوم بنجاح".

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وأضاف: "لقد تم توقيع العقود مقابل 60 مليون يورو".

وتابع ميدفيديف: "سيتم دفع نصف المبلغ الآن، على أن نتقاضى باقي المبلغ قبل نهاية موسم 2023/24".

رابع صفقات الهلال

وسيكون اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 26 عامًا رابع صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي الجاري بعد روبن نيفيز، وكاليدو كوليبالي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وبدأ مالكوم مسيرته مع كورينثيانز البرازيلي، وتُوج بلقب الدوري في 2015.

وفي 2016 انضم لصفوف بوردو الفرنسي، ثم انتقل إلى برشلونة الإسباني مقابل 41 مليون يورو.

ورحل مالكوم إلى زينيت الروسي، في صيف 2020، وخلال 106 مباريات سجل 42 هدفًا، وصنع 24، وحصد خلالها 9 ألقاب.