رسالة شُكر أممية للمملكة لدعمها عمليات إنقاذ “صافر”

تلقت المملكة العربية السعودية رسالة شكر أممية، على دعمها لمشروع عمليات إنقاذ خزان النفط العائم "صافر"، وهي منشأة تخزين وتفريغ عائمة ضخمة تم إهمالها قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر عام 2015.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، عملية سحب أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة العملاقة المتحللة "صافر"، في البحر الأحمر قبالة الساحل الجنوبي لليمن.

رسالة شكر أممية للمملكة

ولتقى وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من منسق الشؤون السياسية باليمن ديفيد غريسلي، ومن المدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنساني (UNDP) عبدالله الدردري، رسالة شكر على جهود المملكة، ودعمها لمشروع عمليات إنقاذ خزان النفط العائم "صافر"، لمنع وقوع كارثة بيئية محتملة.

يأتي ذلك، في وقت تلقت فيه المملكة الشكر من مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اخيم شتاينر، على تبرعها الإضافي بمبلغ 8 ملايين دولار، ليضاف إلى 10 ملايين دولار سبق التبرع بها لحل أزمة خزان النفط العائم.

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وجاء ذلك خلال اجتماع شتاينر مع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والذي تم التطرق فيه إلى عدة نقاط بشأن التحديثات على الخطة التشغيلية لخزان النفط العائم "صافر".