بسبب درجات الحرارة.. الصحة تحذر من 10 أشياء يجب عدم تركها في السيارة

تضرب موجة حر شديدة نصف الكرة الشمالي خاصة جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، وتأثرت المملكة بموجة الحر التي تجتاح العالم خلال الفترة الحالية، ومع ارتفاع درجات الحرارة تزداد التحذيرات من عادات قد تعرض حياة البعض للخطر.

في هذا الشأن أصدرت وزارة الصحة نصائح للمواطنين من خطورة ترك بعض المتعلقات داخل السيارة أثناء ارتفاع درجات الحرارة وذلك خوفًا من اشتعالها أو تلفها.

وتحت وسم #دربك_صحة أكدت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة "عش بصحة"، أنه لا يجب ترك بعض المتعلقات بالسيارة؛ منها: (عبوة العطر، وبطارية الهاتف، وعبوة المياه، ومعقم اليدين، والولاعة).

وأوضحت منصة عش بصحة، أن درجة الحرارة العالية قد تتسبب في تلف أو اشتعال بعض المتعلقات مثل المكياج، وواقي الشمس، والشاحن المتنقل، وعبوات الغاز، والأدوية.

ارتفاع الحرارة في مدن المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، عبر نظام الإنذار المبكر، عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية، خلال الساعات المقبلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان نجران والرياض والشرقية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن هناك نشاط للرياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية، حيث توقع أن تشهد مكة المكرمة رياحًا شديدة يصاحبه أتربة مثارة ما يسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية في عدة مدن في مكة المكرمة.