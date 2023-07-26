الصحة توضح أعراض الإصابة بضربة الشمس

ترتفع معدلات الإصابة بضربة الشمس خلال أشهر الصيف الحارة خاصة مع وجود موجة حر شديدة تزداد الإصابة بضربة الشمس، ويختلط الأمر عند البعض في التفرقة بين ضربة الشمس والإجهاد الحراري الذي يصيب الأشخاص بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

لتمييز ضربة الشمس، أوضحت صحة الرياض، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (X) أعراض ضرب الشمس، تزامنًا مع ارتفاع درجة الحرارة في الرياض.

وأوضحت صحة الرياض أن الأعراض هي، وجود أحمرار وحرارة ورطوبة في الجلد، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وصداع ودوخة وغثيان، وضربات نبض قوية وسريعة، وفقدان الوعي، وهلوسة تجعلك ترى وتسمع أشياء غير موجودة في الواقع.

ارتفاع الحرارة في مدن المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، عبر نظام الإنذار المبكر، عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية، خلال الساعات المقبلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان نجران والرياض والشرقية.

وتشهد الرياض موجة حارة مع زيادة درجات الحرارة لأكثر من 48 درجة مئوية، كما تشهد المنطقة الشرقية موجة حارة مع زيادة درجات الحرارة لأكثر من 48 درجة مئوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن هناك نشاط للرياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية، حيث توقع أن تشهد مكة المكرمة رياحًا شديدة يصاحبه أتربة مثارة ما يسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية في عدة مدن في مكة المكرمة.

أشياء لا تتركها في السيارة

وتحت وسم #دربك_صحة أكدت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة "عش بصحة"، أنه لا يجب ترك بعض المتعلقات بالسيارة؛ منها: (عبوة العطر، وبطارية الهاتف، وعبوة المياه، ومعقم اليدين، والولاعة).

وأوضحت منصة عش بصحة، أن درجة الحرارة العالية قد تتسبب في تلف أو اشتعال بعض المتعلقات مثل المكياج، وواقي الشمس، والشاحن المتنقل، وعبوات الغاز، والأدوية.