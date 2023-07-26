“الغذاء والدواء”: رصد 128 مخالفة خلال 4719 زيارة تفتيشية في شهر يونيو

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رصد 128مخالفة خلال 4719 زيارة تفتيشية نفذتها على منشآت خاضعة لإشرافها في شهر يونيو 2023م.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، تنفيذ 3052 زيارة لمنشآت غذائية، باللإضافة إلى 193 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و1471 لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، و726 جولة رصد وتقصي، على المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، والإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها.

وأشارت إلى أنها أغلقت 17 منشأة لعدم حصولها على ترخيص أو بسبب مخالفات مؤثرة في سلامة المنتجات، وأوقفت 3 من خطوط الإنتاج، وأتلفت 667 كجم، فيما بلغ عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ 39.077 إرسالية، تم رفض 312 منها.

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