1.4 تريليون ريال حجم الاستثمارات بالقطاع الصناعي حتى مايو

قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تجاوز 1.4 تريليون ريال، في حين بلغ إجمالي عدد المصانع أكثر من 10 آلاف مصنع.

وأضافت الوزارة، أن عدد الوظائف التي وفرها القطاع حتى شهر مايو الماضي بلغ أكثر من 37 ألف وظيفة، بحسب ما جاء في النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر مايو الماضي.

القطاع الصناعي في المملكة

وذكرت الوزارة، أن أكثر من 20 ألف وظيفة كانت للمواطنين، في حين بلغ إجمالي عدد العاملين الفعليين في القطاع حتى نهاية مايو الماضي أكثر من 734 ألف عامل.

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وبلغ عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية مايو أكثر من ألفي رخصة، منها: 475 رخصة محجر مواد بناء، و644 رخصة كشف، و182رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و28 رخصة فائض خامات معدنية، حسب إفادة الوزارة.

تعرّف على أبرز مؤشرات وأرقام قطاعي #الصناعة_والثروة_المعدنية لشهر مايو 2023 من خلال "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين". — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) July 26, 2023

أما عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير الماضي حتى نهاية مايو 2023م، فقد بلغ 484 رخصة، باستثمارات بلغت 34.1 مليار ريال، فيما بدأ 412 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال المدة نفسها باستثمارات بلغت 11.4 مليار ريال.