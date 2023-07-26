مفتي المملكة يتسلم تقرير هيئة كبار العلماء عن موسم الحج

تسلم المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، تقريرًا من مدير الشؤون الإعلامية بالرئاسة أنس بن محمد البراهيم، يرصد إنجازات وعمل الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في الطائف عن موسم الحج للعام 1444هـ.

وشمل التقرير، الإنجازات التي حققتها الإدارة في إبراز رسالة الإفتاء في خدمة ضيوف الرحمن.

من جانبه، حثّ المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، على الاستمرار والجدّ والاجتهاد في العمل لخدمة ضيوف الرحمن.

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