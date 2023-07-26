أمانة الطائف تغلق 24 منشأة مخالفة خلال جولتها

تحرص أمانة الطائف على التأكد من الاشتراطات والمعايير الصحية في المرافق التجارية، ومن هذا المنطلق نفذت الفرق الرقابية لأمانة الطائف أكثر من 7900 جولة رقابية خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في نطاق 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، بمشاركة الجهات الأمنية ومندوبي الجهات ذات العلاقة، للتأكد من رفع مستوى الامتثال للاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية بالمرافق التجارية.

إغلاق المنشآت المخالفة

وجرى خلال الجولات الرقابية ضبط العديد من المخالفات وإغلاق 24 منشأة مخالفة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية للعمالة أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية وسوء عملية الحفظ والتخزين، وسوء النظافة وخلافه.

ودعت الأمانة الأهالي والزوار إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات الموحد 940، أو قنوات التواصل الرسمية للأمانة، أو منصة "بلدي" .

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