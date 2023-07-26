الهلال يخطط لتقديم عرض جديد للتعاقد مع ليفاندوفسكي

تخطط إدارة نادي الهلال لتقديم عرضًا رسميًا للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، تمهيدًا لضمه في الصيف الحالي.

وبحسب موقع "Onefootball" فإن مسؤولي نادي الهلال، يفكرون في تقديم عرض لضم ليفاندوفسكي حتى عام 2024، لكسب خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الموقع أن الهلال سبق له الاتصال بمهاجم برشلونة في أول يوليو، لكنه رفض العرض السعودي بشكل قاطع.

وأشار الموقع إلى أنه من غير المرجح أن يكون اللاعب البولندي قد غيّر رأيه.

وفي ذات السياق، نشر الصحفي التركي "أكرم كونور" عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أن إدارة الهلال تخطط لتقديم عرض جديد لروبرت ليفاندوفسكي خلال الفترة المقبلة.

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وانضم المهاجم البولندي إلى برشلونة في يوليو 2022، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، الذي لعب له في الفترة من 2014، وحتى 2022.

وتبلغ القيمة السوقية للمهاجم الدولي البولندي نحو 30 مليون يورو.