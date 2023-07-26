الدفاع: سقوط طائرة مقاتلة خلال مهمة تدريبية بخميس مشيط واستشهاد طاقهما

أعلنت وزارة الدفاع، سقوط طائرة مقاتلة من نوع "ف-15 اس ايه"، مساء اليوم الأربعاء، أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط واستشهاد طاقمها الجوي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، في إفادة مساء اليوم، أنه عند الساعة 14:28 من مساء الأربعاء 26 يوليو 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "ف-15 اس ايه" أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، حسبما أفادت "الإخبارية".

استشهاد طاقم الطائرة المقاتلة

وأوضح العميد المالكي: "استشهاد طاقم الطائرة ـ رحمهما الله ـ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان".

واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.

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