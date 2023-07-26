البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي "ساما"، مساء اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء المعاكس، واتفاقية إعادة الشراء بنسبة 0.25%، وهو القرار الذي يأتي تماشياً مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

رفع أسعار الفائدة

وأقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء، فيما أرجع ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم، وحدد سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25% إلى 5.5%.

وقرر "المركزي" رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة إلى مستوى 6% على إعادة شراء الريبو، فيما رفع معدل اتفاقية إعادة شراء الريبو المعاكس 25 نقطة إلى 5.5%..

جدير بالذكر أن عدة بنوك مركزية خليجية رفعت أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، لمواكبة تحركات الفيدرالي الأمريكي.