أخبار الرياضة

رسميًا.. الاتفاق يعلن ضم الفرنسي موسى ديمبيلي

26 يوليو 2023 · < 1 minutes

أعلن نادي الاتفاق بشكل رسمي، الأربعاء، تعاقده مع المهاجم الدولي الفرنسي موسى ديمبيلي قادمًا من ليون الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي للاتفاق على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صورة للاعب، مرفق معها تعليق: "شجاع، كريم، عميد، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة".

وأضاف: "موسى ديمبيلي فارس جديد في فارس الدهناء".

وشارك ديمبيلي البالغ من العمر 27 عامًا مع ليون في الموسم الماضي في 28 مباراة؛ أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع هدفًا.

في سياق أخر، وقع الإنجليزي جوردان هندرسون، قائد ليفربول ومنتخب إنجلترا، عقد انضمامه إلى نادي الاتفاق.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "الإخبارية" على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الإنجليزي جوردان هيندرسون يوقع رسميًا عقد انتقاله لصفوف نادي الاتفاق قادما من ليفربول الإنجليزي".

ووقع هندرسون عقدًا مع الاتفاق حتى عام 2026 في صفقة تبلغ 12 مليون جنيه إسترليني.

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ولعب قائد المنتخب الإنجليزي البالغ من العمر 33 عامًا 492 مباراة مع ليفربول، سجل 33 هدفا وصنع 61.