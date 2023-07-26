رسميًا.. الاتفاق يعلن ضم الفرنسي موسى ديمبيلي

أعلن نادي الاتفاق بشكل رسمي، الأربعاء، تعاقده مع المهاجم الدولي الفرنسي موسى ديمبيلي قادمًا من ليون الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي للاتفاق على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صورة للاعب، مرفق معها تعليق: "شجاع، كريم، عميد، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة".

وأضاف: "موسى ديمبيلي فارس جديد في فارس الدهناء".

شجاع، كريم، عميد، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة 💪 موسى ديمبيلي فارس جديد في فارس الدهناء 🐎#الاتفاق | #ديمبلي_اتفاقي | @MDembele_10 pic.twitter.com/E4epIZUwTx — نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 26, 2023

وشارك ديمبيلي البالغ من العمر 27 عامًا مع ليون في الموسم الماضي في 28 مباراة؛ أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع هدفًا.

في سياق أخر، وقع الإنجليزي جوردان هندرسون، قائد ليفربول ومنتخب إنجلترا، عقد انضمامه إلى نادي الاتفاق.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "الإخبارية" على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الإنجليزي جوردان هيندرسون يوقع رسميًا عقد انتقاله لصفوف نادي الاتفاق قادما من ليفربول الإنجليزي".

الإنجليزي جوردان هيندرسون يوقع رسميًا عقد انتقاله لصفوف نادي #الاتفاق قادما من ليفربول الإنجليزي#الإخبارية — الإخبارية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) July 26, 2023

ووقع هندرسون عقدًا مع الاتفاق حتى عام 2026 في صفقة تبلغ 12 مليون جنيه إسترليني.

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ولعب قائد المنتخب الإنجليزي البالغ من العمر 33 عامًا 492 مباراة مع ليفربول، سجل 33 هدفا وصنع 61.