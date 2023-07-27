أرسنال يفوز على برشلونة في مباراة الأهداف الثمانية (فيديو)

فاز أرسنال على نظيره برشلونة بنتيجة 5-3 في مباراة مثيرة أقيمت صباح اليوم الخميس على ستاد "صوفي" في كاليفورنيا ضمن جولتهما التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت المباراة مشاركة إلكاي جوندوجان مع برشلونة لأول مرة منذ انتقاله قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.

أرسنال يضرب برشلونة بـ5 أهداف

وافتتح برشلونة التسجيل مبكرًا عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة السابعة، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس مارك أندريه تير شتيجن داخل منطقة الست ياردات، علمًا بأن عبدالصمد الزلزولي قطع مشوارًا طويلًا بالكرة قبل لعب كرة عرضية غالطت الدفاع الإنجليزي.

لكن أرسنال أدرك التعادل بعد 5 دقائق فقط بتوقيع بوكايو ساكا، الذي استغل خطأ مدافعي برشلونة داخل منطقة الجزاء.

وعاد برشلونة إلى المقدمة بهدف أحرزه رافينيا في الدقيقة 34 من ركلة حرة مباشرة، اصطدمت بالحائط البشري لتغالط الحارس آرون رامسديل وتدخل الشباك.

آرسنال يفوز على برشلونة 5-3 في مباراة ودية

شاهد الأهداف#برشلونة_آرسنال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/n8rn9LZ0It — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 27, 2023

وأحرز أرسنال 3 أهداف، بدأها كاي هافيرتز قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين من متابعة لكرة رأسية داخل منطقة الست ياردات.

وبعد 10 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، سجل ليونارد تروسارد هدفًا من تصويبة أرضية رائعة في أقصى الزاوية اليسرى لشباك الفريق الكتالوني.

وعزز أرسنال تقدمه بهدف جديد من تروسارد عند الدقيقة 78 من تسديدة من داخل منطة الجزاء، مستغلًا عرضية من تيرني.

وقلص فيران توريس النتيجة بهدف من تسديدة قوية، بعدما تسلم كرة من عثمان ديمبلي في الدقيقة 88.

لكن بعدها بدقيقة واحدة، أضاف فابيو فييرا الهدف الخامس لأرسنال من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى تير شتيجن.

ومن المقرر أن يلعب أرسنال ضد موناكو يوم الأربعاء المقبل ضمن استعداداته للموسم الجديد، بينما يلاقي برشلونة غريمه ريال مدريد الأحد المقبل.

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