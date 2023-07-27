انتهاء أزمة قيد النصر والاتحاد بـ112 مليون ريال

انتهت أزمة قيد اللاعبين الجدد في قائمتي النصر والاتحاد استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024، بعدما دفع الناديان ما مجموعه 112 مليون ريال.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن النصر سدد 42 مليون ريال، أي ما يقارب 10 ملايين يورو، لإغلاق قضيتي مستحقات مدربه الأسبق البرتغالي روي فيتوريا، ونادي ليستر سيتي الإنجليزي.

مجموع المستحقات المتأخرة لفيتوريا، الذي يقود حاليًا منتخب مصر، بلغ حوالي 8 ملايين يورو.

أما ليستر سيتي فكان يطالب بنحو مليوني يورو نظير تحقق بنود الإضافات في عقد بيع اللاعب النيجيري أحمد موسى إلى النادي السعودي قبل نحو 5 أعوام.

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وقاد فيتوريا النصر خلال عامي 2019 و2020، حيث فاز معه بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018ـ2019، قبل إقالته لسوء النتائج أواخر عام 2020.

صفقات النصر في الميركاتو الصيفي

وكان النصر تعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من إنتر ميلان، وسيكو فوفانا من لانس الفرنسي، وأليكس تيليس من مانشستر يونايتد، إضافة إلى خليل العبسي من الحزم.

ويستعد النصر لملاقاة إنتر ميلان في وقت لاحق من ظهر اليوم الخميس في مباراة ودية ضمن معسكر الفريق في اليابان، استعدادًا للموسم الجديد.

كما يلعب النصر ضد الشباب غدًا الجمعة في افتتاح مباريات الفريقين في بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية)، علمًا بأن الفريق الأصفر سيخوض المباراة بلاعبين غير أساسيين.

صفقات الاتحاد في الميركاتو الصيفي

من جانبه، سدد نادي الاتحاد ما مجموعه نحو 70 مليون ريال كمستحقات عالقة.

وجاءت المستحقات بواقع 40 مليون ريال للمهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مقابل فسخ النادي عقده من طرف واحد، و16 مليونًا للسبب ذاته للاعب الوسط الإيفواري سيكو سانوجو و7 ملايين لنادي الشارقة الإماراتي نظير مستحقاته عن انتقال صانع اللعب البرازيلي إيجور كورونادو، إلى الاتحاد، فضلًا عن نحو 6 ملايين أخرى غرامات تأخير على النادي.

وكان الاتحاد تعاقد مع كريم بنزيما من ريال مدريد، ونجولو كانتي من تشيلسي، وجواو فيليبي "جوتا" لاعب سيلتيك السابق، وصالح العمري من أبها، وسلطان الفرحان من الرائد، وعبدالعزيز البيشي من ضمك.

ويتجهز الاتحاد لمواجهة نظيره الترجي التونسي مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة الظهور الرسمي الأول لصفقات الفريق الجديدة.