ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الخميس، تزامناً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل لأعلى مستوى في 22 عاماً.

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وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.96 بالمائة ما يعادل 80 سنتًا إلى 83.72 دولار للبرميل.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.08 بالمائة ما يعادل 85 سنتًا عند 79.63 دولار للبرميل.

وخلال تعاملات الأربعاء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 0.85 بالمائة بما يعادل 72 سنتًا عند 82.92 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1 بالمائة ما يعادل 85 سنتًا، ليسجل 78.78 دولار للبرميل.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل لأعلى مستوى في 22 عاماً وتحديداً منذ عام 2001 وذلك بعد تثبيتها في منتصف يونيو الماضي ليعود بذلك المركزي الأمريكي لسلسلة زيادته لها التي بدأها في مارس 2022 لتتراوح ما بين 5.25 بالمائة إلى 5.5 بالمائة متوافقاً مع التوقعات باستمرار دورة التشديد النقدي التي بدأها السنة الماضية في محاولة لكبح التضخم.