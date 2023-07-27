اعتماد تكليف عدد من مديري و مديرات مكاتب “تعليم الطائف”

اعتمد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف حركة مديري ومديرات المدارس والوكلاء والوكيلات للعام الدراسي 1445هـ، وذلك في اطار الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم.

وأوضح المدير العام أن الحركة شملت 46 مديراً و 53 مديرة و 50 وكيل مدرسة و27 وكيلة مدرسة، مؤكداً أن استلام خطابات التكليف سيكون اعتبارا من يوم الأحد 26 محرم 1445 من مكاتب التعليم.

وأشار ستكون المباشرة في المدارس الجديدة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 28 محرم 1445، معبراً عن أمنياته لمديري ومديرات المدارس ووكلائهم المكلفين بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم الجديدة متمنياً لهم التوفيق والسداد.