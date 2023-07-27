“عصر الغليان العالمي”.. الأمم المتحدة تعلن يوليو الحالي “أحرّ شهر على الإطلاق”

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، إنهما أصبحتا تمتلكان ما يكفي من المعطيات لإعلان شهر يوليو 2023 الجاري "أحرّ شهر تمّ تسجيله على الأطلاق"، موضحين أن الشهر في طريقه أن يسجل رقمًا قياسيًا في ارتفاع درجات الحرارة.

وتضرب موجة من الحر الشديد نصف الكرة الشمالي، أثرت على 3 قارات (آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية) وأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى اندلاع حرائق غابات في عدة دول بالبحر المتوسط وكندا، أسفرت عن مقتل العشرات وإجلاء الآلاف.

بدوره، أكد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد بيتيري تالاس، اليوم الخميس، أن الحرارة هذا الشهر تخطت الرقم القياسي التي تمّ تسجيله في يوليو 2019، مشددًا على أن التحرك من أجل المناخ ليس رفاهية بل ضرورة محذراً من أن ما حدث ليس إلا لمحة عن ما يمكن أن يحدث في المستقبل.

6 يوليو يتخطى الرقم القياسي

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد، إلى أنه في 6 من شهر يوليو الجاري تجاوز المتوسط العالمي لدرجة حرارة الهواء السطحي الرقم القياسي المسجل في أغسطس من عام 2016، مما جعله اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق.

وأضافت، أن الثلاثة أسابيع الأولى من الشهر كانت الأكثر سخونة، حيث تجاوزت درجة الحرارة العالمية عتبة 1,5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل عصر الصناعة خلال الأسبوع الأول والثالث من يوليو، وأن المتوسط العالمي لدرجة حرارة سطح البحر منذ مايو الماضي أعلى بكثير من القيم التي سجلت سابقًا في هذا الوقت من العام.

عصر الغليان العالمي

بدوره، قال الأمين العالم للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن عصر الاحتباس الحراري انتهى وبدأ عصر الغليان العالمي، مضيفاً أن التغيّر المناخي أصبح واقعاً وهو مرعب وهذه فقط البداية.

وتابع، أن شهر يوليو هو الأكثر سخونة على الأطلاق، مضيفًا: "سنسجل أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة على الإطلاق خلال الأيام المقبلة"

وحذر من أن الإنسانية تواجه الدمار بسبب ارتفاع الحرارة وأنه حان وقت العمل لإنقاذ ما ينبغي إنقاذه، داعيًا الدول المصنعة الوفاء بالوعود التي قطعت بشأن التمويل الدولي للمناخ.