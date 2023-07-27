معسكر لمنتخب “فنون القتال المختلطة” استعداداً لبطولة العالم للشباب

أقام الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة معسكراً إعدادياً في جدة استعدادًا لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للشباب، المقرر أقامتها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في الفترة من 2 إلى 5 أغسطس المقبل.

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وشهد المعسكر عدة تدريبات لرفع المعدل اللياقي والفني للاعبين، كما شهد إقامة نزالات بين اللاعبين وشرح للجوانب التكتيكية داخل الحلبة وشرح قوانين الحكام والقضاة خارج الحلبة.

وضمت قائمة المنتخب راكان المنيصير وخالد البكري ووسام الغامدي وعبدالله الأحمدي ويوسف الريمي ومحمد الأحمدي وهيف القحطاني ومحمد القحطاني وعبدالإله مير عالم.