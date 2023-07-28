عضو كونجرس جمهوري: إدارة بايدن ضغطت بشكل غير رسمي على فيسبوك لفرض رقابة على التعليقات

قال النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، جيم جوردان، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغطت بشكل غير رسمي على فيسبوك، لفرض رقابة على التعليقات، بعد أن ألغت فجأة تصويتًا أمس الخميس، على قضية ازدراء الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج للكونجرس، ورفضه الامتثال لأمر الاستدعاء أمام المجلس في فبراير الماضي.

وفي سلسلة تغريدات له، عبر حسابه على تويتر، كشف جوردان ما زعم أنها وثائق "لم يفرج عنها من قبل"، واردة في مذكرة الاستدعاء الصادرة عن اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، والتي أطلق عليها اسم "ملفات FACEBOOK"، يثبت من خلالها أن منشورات فيسبوك وإنستغرام تخضع للرقابة، لا سيما أثناء جائحة كوفيد-19.

THE FACEBOOK FILES, PART 1: SMOKING-GUN DOCS PROVE FACEBOOK CENSORED AMERICANS BECAUSE OF BIDEN WHITE HOUSE PRESSURE 🧵 Thread: — Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) July 27, 2023

وأشار النائب الجمهوري إلى أن اللجنة القضائية بالكونجرس؛ كانت تخطط لعقد جلسة أمس الخميس، للتصويت على قضية ازدراء زوكربيرغ للمجلس، ورفضه الامتثال عمداً لأمر الاستدعاء في فبراير الماضي، وفشله في تقديم الوثائق المتعلقة بالتحقيق في الرقابة المفروضة على التعليقات من قبل شركات التكنولوجيا.

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مزاعم تواطؤ واستدعاء للتحقيق

كان النائب الجمهوري جيم جوردان، قد أصدر مذكرات استدعاء إلى الرؤساء التنفيذيين لأكبر خمس شركات تكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك مارك زوكربيرج، بعد فترة وجيزة من تولي الجمهوريين رئاسة المجلس في يناير الماضي، ضمن حملة للتحقيق في محتوى الشركات الكبرى بسبب مزاعم تواطؤهم مع البيت الأبيض، لا سيما أثناء جائحة كوفيد-19، كجزء من تحقيق أوسع من قبل المشرعين في مزاعم تواطؤ الحكومة الفيدرالية مع شركات التكنولوجيا لفرض رقابة على التعليقات.

ويواجه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" احتمال صدور أمر باحتجازه ومحاكمته بتهمة ازدراء الكونجرس، وورفض الامتثال لأمر الاستدعاء في فبراير من العام الجاري.

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