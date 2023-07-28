عبد الرحمن تشياني رئيسا للمجلس الانتقالي بالنيجر.. وماكرون يدعو للإفراج عن محمد بازوم

أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، أنه أصبح رئيسا لمجلس انتقالي في النيجر بعد الاستيلاء على السلطة يوم الأربعاء.

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ماذا يحدث في النيجر؟

وفي أول ظهور علني له يوم الجمعة على التلفزيون الرسمي؛ قال "تشياني" إن الجنود استولوا على السلطة في النيجر بسبب تدهور الوضع الأمني.

أضاف أنه "في عهد الرئيس محمد بازوم، كان هناك خطابا أراد أن يجعل الناس يعتقدون أن كل شيء على ما يرام، بينما الواقع القاسي يحمل موت ونازحين وإذلال وإحباط".

تابع: "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد رغم التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من الشركاء الخارجيين".

ماكرون يحذر

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الانقلاب الذي أطاح الرئيس النيجري محمد باوزم "خطيرا" على منطقة الساحل، في وقت تسعى دول غربية كبرى للمحافظة على حليف رئيسي في المنطقة التي تشهد أعمال تمرد.

وقال ماكرون، إن "هذا الانقلاب غير شرعي بتاتا وخطير للغاية، على النيجريين والنيجر والمنطقة بأسرها"، داعيا في الوقت نفسه، إلى الإفراج عن الرئيس محمد بازوم، حسب "سكاي نيوز".

من هو عبد الرحمن تشياني؟

وتولى الجنرال عبد الرحمن تشياني، قيادة الحرس الرئاسي منذ تعيينه في منصبه في العام 2015 من قبل يوسفو محمدو، سلف محمد بازوم.