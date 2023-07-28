ساديو ماني يدق أبواب النصر

أصبح السنغالي ساديو ماني، جناح بايرن ميونيخ، قريبًا من الانضمام إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليجاور كريستيانو رونالدو.

وأشارت شبكة "سكاي سبورت" الرياضية اليوم الجمعة إلى أن هناك بعض التفاصيل البسيطة التي تفصل ماني عن الانضمام إلى النصر.

وأضافت أنه من المنتظر أن يصل وكيل ماني إلى طوكيو غدًا السبت، أين يخوض بايرن ميونيخ جولة إعداد ما قبل الموسم، لحسم الصفقة.

من جانبا، أكدت شبكة قنوات "كانال+" الفرنسية أن ماني قد يخضع للكشف الطبي بعد غدٍ الأحد في مدينة دبي الإماراتية، ما يعني أنه سيترك بايرن ميونيخ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 30 مليون يورو (أي ما يقارب 33.2 مليون دولار).

يذكر أن ماني كان انضم إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي قادمًا من ليفربول، لكنه لم يقدم العروض المنتظرة منه كما أنه دخل في مشادة مع زميله بالفريق ليروي ساني في غرفة خلع الملابس في الربيع.

ويقال إنه لن يكون لاعبا رئيسيا في خطط المدير الفني الجديد للفريق توماس توخيل.

النصر يقيّد ماني في قائمة كأس الملك سلمان

وفي وقت سابق من اليوم ، كشفت تقارير صحفية أن النصر أضاف اسم ساديو ماني إلى قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية).

ورغم أن النصر لم يحسم صفقة تعاقده مع ساديو ماني، غير أن صحيفة "الرياضية" أشارت إلى أن النادي قدم اللاعب في قائمة البطولة العربية تحسبا للتوقيع معه هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن عقد ماني مع النصر سيمتد إلى 3 سنوات حتى صيف 2026، وسيكون راتب اللاعب 40 مليون دولار في الموسم الواحد.