الأهلي طرابلس يصدر بيانًا بشأن تصريحات مدربه بعد مباراة الهلال

أصدر النادي الأهلي طرابلس الليبي بيانًا رسميًا للتعليق على تصريحات مدرب الفريق التونسي طارق جراية الغاضبة بعد مباراة الهلال في بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية).

وكان الأهلي طرابلس تعادل مساء أمس الخميس مع الهلال بدون أهداف في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا الوداد المغربي والسد القطري.

مدرب الأهلي طرابلس يهاجم الاتحاد العربي

وعقب المباراة، خرج جراية بتصريحات غاضبة في المؤتمر الصحفي، قال فيها "سمحوا للأندية الأخرى بإضافة لاعبين صباح يوم المباراة، رغم رفض طلبنا".

وأضاف "سأحترم نفسي وأنهي هذا المؤتمر الصحفي".

وغادر المدرب التونسي قاعة المؤتمر الصحفي دون الرد على أي سؤال.

الأهلي طرابلس يعلق على الواقعة

وقال الأهلي طرابلس في بيانه الذي أصدره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، "إننا حين نستذكر إخوتنا في المملكة فهم أهل الكرم والضيافة والأصالة العربية ولا يمكن أن نذكرهم بغير ذلك، وإن استضافتهم لدوري الأندية العربية ما هو إلا قليل من كثير مما تقدمه المملكة لإخوتها العرب في مختلف المحافل".

وأوضح النادي الليبي "أي نقاش قد يطرأ خلال هذه المحافل لا يعدو كونه ملامًا بين الإخوة يمكن تجاوزه بعيدًا عن وسائل الإعلام التي تسعى لتعكير صفو لقاء الإخوة".

وأضاف النادي في بيانه "ومن هذا المنطلق فإن النادي الأهلي وهو في مستهل مشاركته العربية يحث الجميع عن ألا تخرج الأمور عن كونها منافسة كروية تنتهي أحداثها بنهاية المباراة وتبقى علاقتنا بالأشقاء تسودها روح الأخوة".

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واختتم الأهلي طرابلس بيانه "نسأل الله أن يوفق الجميع وأن نعطي انطباعًا لكل العالم على قدرة العرب على تنظيم المحافل الدولية ونشكر الرئيس والأمين العام بالاتحاد العربي لكرة القدم، وأمير أبها على مجهوداتهم الكبيرة في إنجاح هذا المحفل العربي الهام وظهوره بالشكل المميز والمشرف".