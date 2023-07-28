الزمالك يكتسح الاتحاد المنستيري برباعية في كأس الملك سلمان (فيديو وصور)

اكتسح الزمالك المصري نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 4-0 على ملعب ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية) 2023.

وشهدت المباراة تفوقًا ملحوظًا من جانب الزمالك على نظيره التونسي، حيث كان بإمكانه زيادة غلته من الأهداف.

في المقابل، لم يقدم الاتحاد المنستيري الأداء الذي يستحق عليه حصد أي نقاط خلال المباراة.

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الزمالك يتصدر مجموعته مؤقتًا

وحصد الزمالك أول 3 نقاط في مباراته الافتتاحية بالبطولة، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة بشكل مؤقت.

من جانبه، بقي الاتحاد المنستيري بلا رصيد.

ويلتقي النصر والشباب في مواجهة سعودية خالصة في وقت لاحق من اليوم ضمن نفس المجموعة، لحسم الترتيب النهائي بعد الجولة الأولى.

ويلعب الزمالك ضد الشباب يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الثانية، فيما يواجه الاتحاد المنستيري النصر في اليوم ذاته.

الزمالك يضرب الاتحاد المنستيري بـ4 أهداف

وتقدم الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة 27 من عمر المباراة، عندما أطلق التونسي سيف الدين الجزيري كرة صاروخية "على الطائر" من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت في القائم الأيسر ويد الحارس بشير بن سعيد ودخلت المرمى.

د26' الهدف الأول لـ #الزمالك المصري عن طريق اللاعب سيف الدين. الزمالك المصري1 × 0 الاتحاد المنستيري#الزمالك_الاتحاد_المنستيري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/GWdaBdTRcm — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، أضاف أحمد مصطفى "زيزو" الهدف الثاني من تسديدة في الزاوية البعيدة، بعد تمريرة بينية مميزة من محمود عبدالرازق "شيكابالا".

وفي الشوط الثاني، عزز سيد عبدالله الشهير بـ"نيمار" تقدم الزمالك بتسجيله هدفين، بعد دخوله بديلًا على حساب المصاب إبراهيما نداي في الدقيقة 54.

وأحرز نيمار الهدف الثالث للزمالك والأول له بعد دقيقتين فقط على دخوله، مستغلًا تمريرة عرضية أرضية متقنة من الجانب الأيمن لعبها سيف الدين الجزيري.

واختتم نيمار أهداف الزمالك في الدقيقة 64 بعد تمريرة عرضية أخرى، لكن هذه المرة من الجانب الأيسر بقدم أحمد فتوح.