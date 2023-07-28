رسميًا.. الأهلي يعلن تعيين ماتياس يايسله مدربًا جديدًا

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة تعيين الألماني ماتياس يايسله مدربًا جديدًا ليقود الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وأنهى النادي الأهلي فترة طويلة من انتظار الإعلان عن مدربه الجديد، بالتعاقد مع يايسله، صاحب الـ35 عامًا، مدرب سالزبورج النمساوي السابق.

وارتبط اسم الأهلي بالتعاقد مع أكثر من مدرب، أبرزهم لوتشيانو سباليتي، وماركو سيلفا، وروي فيتوريا.

وذكر الأهلي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، "ماتياس يايسله مدربًا جديدًا للفريق".

وحسب التقارير الصحفية، فإن الأهلي اتفق مع يايسله على تدريب الفريق لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث.

وكان سالزبورج أعلن في وقت سابق من اليوم رحيل يايسله عن تدريب الفريق، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لتعاقد المدرب مع الأهلي.

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ويأتي تعيين يايسله ليخلف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي قاد الفريق للعودة إلى دوري المحترفين الموسم الماضي، بعد هبوطه إلى دوري يلو.

وتولى يوسف عنبر مهمة تدريب الأهلي مؤقتًا طوال الفترة الماضية، حيث قاد الفريق في المباريات الودية التي لعبها ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويسعى الأهلي للعودة إلى منصات التتويج المحلية في الموسم الجديد، بعد غيابه الصورة في الموسم الماضي، ولهذا السبب تعاقد مع عدد من الصفقات المميزة.

وحتى كتابة هذه السطور، أعلن الأهلي عن 6 صفقات لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، هم إدوارد ميندي، وروبرتو فيرمينو، ورياض محرز، وسميحان النابت، وفهد الرشيدي، وعبدالله عطيف.

وهناك تقارير تتحدث حول إمكانية انضمام المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا.