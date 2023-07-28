بوتين: الولايات المتحدة والناتو وأوكرانيا يرفضون التفاوض مع روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تدرس بعناية مقترحات الدول الإفريقية للسلام مع أوكرانيا.

وأضاف بوتين خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية الثانية، أن روسيا مستعدة لعقد مفاوضات مع أوكرانيا لكن كييف ترفض المشاركة فيها.

وقال بوتين: "يجب حل جميع التناقضات أثناء المفاوضات، لكن المشكلة تكمن في أنهم يرفضون التفاوض معنا، أساس الصراع هو تهديدات لأمن روسيا من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وهم، أكرر مرة أخرى، يرفضون التفاوض بشأن ضمان الأمن المتساوي للجميع، بما في ذلك لروسيا. وأوكرانيا نفسها، أو بالأحرى النظام الأوكراني الحالي، يرفض التفاوض. تم الإعلان عن ذلك رسمياً، وتبنى رئيس أوكرانيا مرسوماً بشأن هذه المسألة، يحظر المفاوضات".

موسكو تدرس المقترح الإفريقي للسلام مع أوكرانيا

وقال بوتين إن موسكو تدرس "بعناية" المقترحات التي قدمها بعض الزعماء الأفارقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأوضح بوتين أمام عدد من كبار المسؤولين الأفارقة: "لنأخذ مثلاً مبادرة مجموعة من الدول الإفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية.. هذا يعني الكثير، لأنه في السابق كانت مهمات الوساطة حكراً على دول تعتبر ديمقراطيات متقدمة. أما اليوم، فإفريقيا مستعدة أيضاً للمساعدة في حل مشكلات تبدو خارج مجال اهتماماتها الأساسية". وقال بوتين "نحن نحترم مبادراتكم وندرسها بعناية".

وسعى قادة الدول الإفريقية إلى التوسط لإيجاد حل للنزاع. وقام وفد ضم عدداً من القادة الأفارقة منتصف يونيو، بزيارة موسكو وكييف، ودعوا خلال لقائهم بشكل منفصل بوتين وزيلينسكي إلى وقف الأعمال الحربية، من دون أن تحقق جهودهم أي نتيجة تذكر.

ورفضت أوكرانيا وقتها الحل الذي قدّمه الوفد الإفريقي، قائلة إن من شأنه تجميد الصراع من دون ضمان رحيل القوات الروسية.

من جهته، اعتبر الكرملين أن الخطة الإفريقية "صعبة التنفيذ"، مؤكداً في الوقت نفسه أن بوتين "أعرب عن اهتمامه بدراستها".

وتضمّنت مقترحات السلام الإفريقية "خفض التصعيد من المعسكرين" و"الاعتراف بسيادة" الدول كما تعترف بها الأمم المتحدة وتقديم "ضمانات أمنية" لجميع الأطراف.

اقرأ أيضًا: بوتين: روسيا تشطب 23 مليار دولار من الديون الإفريقية