لأول مرة منذ التمرد.. ظهور زعيم فاغنر في روسيا خلال القمة مع الدول الأفريقية

نشر أحد قيادات فاغنر في إفريقيا، ديمتري سيتي، صورة قائد المجموعة يفغيني بريغوجين في سان بطرسبرغ خلال القمة الإفريقية الروسية التي عقدت هذا الأسبوع.

وظهر بريغوجين في الصورة هو يصافح السفير فريدي مابوكا، أحد كبار المسؤولين في جمهورية إفريقيا الوسطى، في فندق تريزيني بالاس في سان بطرسبرغ، حسب بي بي سي.

يأتي الاجتماع بعد ظهور بريغوجين في بيلاروسيا الأسبوع الماضي؛ حيث نُشر مقطع فيديو له على قنوات تليغرام ذات الصلة بقوات فاغنر، وهو يرحب بالمقاتلين ويصف التطورات الأخيرة على خط المواجهة في أوكرانيا بأنها "وصمة عار".

كما يلمح إلى أن قوات فاغنر قد تنضم مرة أخرى إلى الحرب في وقت لاحق.

وفي 24 يونيو الماضي، احتل مقاتلو "فاغنر" مقرا للجيش الروسي في روستوف جنوبي روسيا لساعات، وقطعوا مسافة مئات الكيلومترات باتجاه موسكو، في تمرد انتهى في مساء نفس اليوم باتفاق ينص على مغادرة يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، وعُرض على مقاتلي المجموعة الانضمام إلى الجيش الروسي أو العودة إلى الحياة المدنية أو المغادرة مع قائدهم.

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